Ciągnęło ją do starszych. Nie wiedziała, co naprawdę za tym stoi

- Kobiety z "daddy issues" potrafią stworzyć dobry i zdrowy związek, choć zaznaczmy, że wszystko zależy też od skali problemu. Istnieje medyczne powiedzenie: najważniejsze to nie szkodzić. I tego się trzymajmy. Nie każdy musi być w związku partnerskim, bo każdy z nas ma inne potrzeby. Jeżeli kobieta czuje, że chce być w relacji ze starszym mężczyzną, który ma wspomniane konserwatywne podejście - to jest okej. Kluczowe jest to, aby dwie strony były świadome swojej decyzji. Wyrażały na to zgodę i czuły się z tym dobrze. Nie może być to oparte na żadnych niedopowiedzeniach bądź nierozwiązanych problemach z przeszłości - podsumowuje Minta.