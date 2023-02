Kontrolują swoje zdrady. "Nie robimy tego z nudów czy dla zabawy"

Zawsze musi czuć zakochanie

Magda zdradza, że jedynie raz poczuła wątpliwości, czy chce kontynuować zdradę kontrolowaną. Nie sprawiło to jednak, że zrezygnowali z mężem z tej opcji. Co więcej, jej mąż nigdy nie czuł zazdrości, że spotyka się z innymi mężczyznami czy kobietami (Magda jest osobą panseksualną - czuje pociąg do różnych osób, niezależnie od ich płci lub tożsamości płciowej - przyp. red.). Daje mu pewność, że to on jest "tym jedynym".