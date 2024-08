Cichopek jest rekordzistką. Zdziwisz się, jaki rozmiar butów nosi

Obuwie odgrywa kluczową rolę w kompletowaniu każdej stylizacji, wpływając na jej odbiór. Przeglądając zdjęcia gwiazd z różnych wydarzeń, często można zauważyć, że to właśnie buty czasami "psują" całą stylizację.

Pierwsze miejsce na liście zajmuje Katarzyna Cichopek . Aktorka, mierząca niecałe 160 cm, nosi buty w rozmiarze 34, co sprawia, że trudno jej znaleźć odpowiednie obuwie w zwykłych sklepach. Pewnie musi składać specjalne zamówienia lub kupować na dziale dziecięcym.

Edyta Herbuś, która nosi buty w rozmiarze 36, często wybiera wysokie szpilki, nosząc je nie tylko na specjalne okazje, ale także łącząc z jeansami na co dzień.

Małgorzata Rozenek-Majdan kupuje buty w rozmiarze 37, co jest raczej standardowym rozmiarem, podobnie jak Doda, której rozmiar to 38. Edyta Górniak, Aleksandra Szwed oraz modelka Anja Rubik (179 cm wzrostu) noszą buty w rozmiarze 39.

