Wskoczyła w mini z przeceny. "Udała się kreacja?"

Niedawno na jej profilu pojawiło się nagranie z Koroniewską w roli głównej, która zaprezentowała "małą czarną" prosto z przeceny. Czy to stylizacja idealna na lato?

Joanna Koroniewska utrzymuje stały kontakt ze swoimi fanami. Niedawno zaprezentowała się w czarnej sukience w wersji mini, wykonanej z połyskującego skóropodobnego materiału. Opięta stylizacja eksponowała ramiona i nogi. Aktorka połączyła czerń z brązowymi eleganckimi klapkami na obcasie oraz dopasowanymi so calości okularami przeciwsłonecznymi.

Na wideo zobaczymy też oczywiście Macieja Dowbora, na co uwagę zwrócili internauci, piszący liczne komentarze.

"Tylko silna i pewna siebie kobieta nie boi się swojej naturalności i nie chowa się za sztabem upiększającym zastrzykami i korektami"; "Jest pani cudna, nosząc swoją twarz, a nie tą z produkcji fabryki z taśmy"; "Pasujecie do siebie jak masło do chleba"; "Jak zawsze petarda" - przeczytamy pod postem Koroniewskiej.

Nagrali ją w mini. Ale spójrzcie, co wsunęła na nogi

