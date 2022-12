Ciemność nad Ukrainą. Tak rodziny przygotowują się do zimy

"Nie ma świateł, to straszne"

Dziennikarz portalu The Guardian rozmawiał z 31-letnią Aliną. Jej mąż Ołeksij pracował na budowie i do domu wracał dopiero o zmroku. Alina zostawała sama z trójką dzieci: kilkuletnimi chłopcami i trzymiesięczną córką. Każdy kolejny dzień stanowi wyzwanie i walkę o to, by przetrwać. Zdaje sobie sprawę, że nadchodząca zima będzie najcięższa dla mieszkańców Ukrainy od czasów drugiej wojny światowej.