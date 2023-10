Co jeść przy trądziku?

Witamina C (kwas askorbinowy) przyspiesza gojenie ran i przeciwdziała starzeniu skóry. Co więcej, wspomaga syntezę kolagenu i skutecznie rozjaśnia przebarwienia. Witamina C naturalnie występuje między innymi w natce pietruszki, papryce, brokułach, kiwi, truskawkach i owocach cytrusowych.