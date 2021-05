Co na Dzień Matki? Podaruj mamie kwiaty, które nigdy nie zwiędną

Nie zapominajmy, że kwiaty to nie tylko piękny wygląd, ale także - a czasem i przede wszystkim - niesamowity zapach. To właśnie dzięki drogocennym olejkom eterycznym zawartym w ich płatkach, kwiaty od stuleci stanowią podstawowe bazy perfum. Po kwiatowe kompozycje sięgają giganci mody, jak Chanel, Dior czy Dolce & Gabbana. Istnieją też całe marki perfumiarskie specjalizujące się w kwiatowych kompozycjach, inspirowanych ich poszczególnymi gatunkami. Dostępna dziś oferta perfumerii i drogerii internetowych i stacjonarnych jest tak bogata, że bez trudu znajdziesz idealny zapach dla swojej mamy. A jeśli Twoja mama to typ prawdziwej indywidualistki, która ceni to, co niezwykłe, zajrzyj do perfumerii niszowej oferującej niedostępne nigdzie indziej zapachy.