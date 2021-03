WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Ludzie + 3 #WszechmocneWszechmocneniezależność finansowa Ewa Podleśna-Ślusarczyk Dzisiaj, 03-03-2021 00:42 #Wszechmocne. Spełnione i niezależne. Dołącz do nas Gdy zapytacie, czego życzyć kobiecie 8 marca 2021 r., odpowiemy: niezależności finansowej. Co piąta Polka żyje w całkowitej zależności finansowej od partnera. Najwyższy czas na zmiany. WP Kobieta zachęca panie, by postawiły na własny biznes. Będziemy edukować, radzić, rozmawiać z ekspertami, prowadzić webinary z topowymi coachami. To nasz rok. Rok pełen wyzwań. Share Wszechmocne, spełnione i niezależne Źródło: Getty Images Kobiety dostają wsparcie każdego dnia. Od rana zalewa je fala inspiracji co kupić, w co się ubrać, gdzie dobrze zjeść. Coraz częściej doświadczają też wsparcia psychologicznego, bo pandemia nasiliła wiele problemów. Jest jednak jedna sfera życia kobiet, o której się niestety zapomina. Bo o ile wiedza, że pieniądze są w życiu ważne, choć nie najważniejsze rzecz jasna, jest wszystkim znana, to już znacznie rzadziej mówi się o niezależności finansowej kobiet. Dlatego WP Kobieta w 2021 r. chciałaby głośno powiedzieć: #Wszechmocne. Spełnione i niezależne. Dołącz do nas. Redakcja WP Kobieta będzie wspierać wszystkie panie, zarówno te, z małych miejscowości, jak i z wielkich miast. Prezentować human stories kobiet, które znalazły w sobie odwagę, by na przekór różnym przeciwnościom, odnaleźć wiarę we własne możliwości i rozpocząć przygodę z własną działalnością. A pierwszymi bohaterkami cyklu są choćby Magdalena Wiereska, czyli Mama na budowie, kobieta, która rzuciła pracę w banku, by dziś zarządzać nieruchomościami, mając trójkę dzieci. Albo Siostry Wege, które produkcję swoich wegańskich serów zaczęły w domowej kuchni, a dziś ich wyroby sprzedawane są do największych marketów. Już 8 marca zapraszamy na start naszej akcji na stronie głównej WP Kobieta i Wirtualnej Polski. 12 marca odbędzie się z kolei pierwszy webinar, prowadzony przez znaną i cenioną psycholog i socjolog Joannę Heidtman. Temat spotkania: "Jak być niezależną - kobiety i przedsiębiorczość. Co może wzmacniać nas na drodze do budowania własnego świata aktywności zawodowej i niezależności finansowej?". Joanna Heidtman doświadczenie zdobywała w University of South Carolina, Cornell University i pracując wiele lat jako naukowiec na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez ponad 20 lat pracuje jako konsultant, coach i wykładowca. Współzarządza spółką Heidtman & Piasecki Businessdoctors, razem z Piotrem Piaseckim założyła Fundację na Rzecz Kapitału Intelektualnego. Współpracuje z Akademią Psychologii Biznesu Jacka Santorskiego oraz z Markiem Kamińskim (projekty „Life Plan" oraz piątki motywacyjne). Jej publikacje pojawiły się w pismach naukowych i popularnych. Jest autorką kilku książek (m.in. „W zgodzie z sobą, w zgodzie z innymi", „Procesy grupowe - perspektywa socjologiczna" i „Sensotwórczość, siedem sposobów tworzenia wartości w zespole i organizacji"). Pracuje z biznesem w ramach modelowania kultury organizacyjnej, przywództwa i wzmacniania umiejętności radzenia sobie ze stresem. Prowadzi warsztaty i indywidualne sesje coachingowe dla osób chcących rozwijać nowe kompetencje i realizować indywidualne cele rozwojowe. fot. Marek Szczepański Kolejny webinar odbędzie się z Ewą Gadomską. Od dziesięciu lat prowadzi swoje firmy, od sześciu konsultuje i szkoli ludzi, aby ich biznesy działały jak najefektywniej. Od pięciu lat zajmuje się markami premium. Zaczynała od marketingu i on zawsze będzie miał w jej sercu swoje miejsce. Prowadzenie firm pozwoliło jej na zdobycie doświadczenia w tak wielu ciekawych obszarach, że dziś się nimi chętnie dzieli. Temat webinaru: Dlaczego to nie działa? 5 (pseudo) motywacyjnych haseł, które nie są prawdą: - możesz wszystko - możesz wiele, ale nie wszystko jest w twoim zasięgu; dlatego przestań się biczować i porównywać, pamiętaj, że czynniki losowe też maja znaczenie - wystarczy chcieć - chęci to tylko pierwszy krok, znów, wiele rzeczy nie zależy tylko od nas - ciężka praca popłaca - otóż, lepiej pracować mądrze, niż ciężko - sukces zależy tylko od Ciebie - nie wszystko zależy od Ciebie, a szkoda - robiąc to, co kochasz, nigdy nie pracujesz - prosta droga do zakamuflowanego pracoholizmu