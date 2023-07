Co Polacy zabierają ze sobą na wakacje? Letnie trendy wśród użytkowników Allegro

W ubiegłym roku Perłę Adriatyku odwiedził ponad milion Polaków. Teraz wszystko wskazuje na to, że ten wynik zostanie przekroczony. Tylko do końca czerwca (a zatem jeszcze przed szczytem letnich wyjazdów) Chorwację wybrało już 257 tys. polskich turystów. To o ponad 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Biorąc pod uwagę liczbę odwiedzających, jesteśmy – po Niemcach, Austriakach i Słoweńcach – czwartą nacją najchętniej przyjeżdżającą do tego kraju.