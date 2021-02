Co się dzieje z Melanią? "Sytuacja jej odpowiada"

Bezprecedensowy, drugi proces o impeachment Donalda Trumpa rozpoczął się we wtorek 9 lutego. 74-latek jest pierwszym prezydentem USA, który został dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia. I wyraźnie musi stawić temu czoła sam.

Melania Trump została zapamiętana jako milcząca pierwsza dama. Przez większość prezydentury męża zwyczajnie się nie wychylała. Co prawda, Amerykanie od czasu do czasu mogli ją usłyszeć, ale nigdy nie padły z jej ust słowa, na jakie by liczyli. Czy zatem powinno dziwić, że gdy opuściła Biały Dom, nie zamierza już niczego mówić? Nawet w sytuacji, gdy jej mąż może iść do więzienia.

Melania Trump – co się z nią dzieje?

Trump został oskarżony o popełnienie przestępstwa po tym, jak jego zwolennicy wtargnęli do Kapitolu, próbując siłą podważyć listopadowe wyniki wyborów. Mało tego, 10 przedstawicieli partii republikańskiej głosowało za pociągnięciem go do odpowiedzialności. Tymczasem żona milczy. Wszystko wskazuje na to, że zabarykadowała się w Mar-a-Lago – prywatnej rezydencji Trumpów na Florydzie.

Zanim tam poleciała, tak zwróciła się do obywateli: "Bycie waszą pierwszą damą było moim największym zaszczytem. Dziękuję za miłość i wsparcie. Będziecie w moich myślach i modlitwach. Niech Bóg was wszystkich błogosławi, wasze rodziny ten piękny naród". Zdaniem osób z otoczenia byłej pierwszej damy, obecna sytuacja zwyczajnie jej odpowiada i czuje się o wiele szczęśliwsza z dala od Waszyngtonu.

Zaufany doradca Donalda Trumpa, Jason Miller, zapewnił ponadto, że on sam również jest zadowolony. "Powiedział, że brak dostępu do mediów społecznościowych to błogosławieństwo. Pierwsza dama popiera to" – stwierdził.