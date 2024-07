Co wsypywać do przegródek w pralce? "Robiłam to źle przez 30 lat"

Pralka to jedno z najczęściej eksploatowanych urządzeń domowych. Bez niej nasze ubrania szybko stałyby się brudne i nieprzyjemnie pachnące. Niestety, nieodpowiednie ustawienia, takie jak zbyt wysokie obroty bębna czy nieodpowiednia temperatura, mogą doprowadzić do uszkodzenia naszych ubrań. Niektóre z nich mogą zmechacić, a inne mogą nawet zmienić swój rozmiar.

Aby jak najdłużej cieszyć się naszymi ubraniami w doskonałym stanie, warto znać zasady prawidłowego prania. Kluczowe jest tu odpowiednie wsypanie i wlewanie detergentów. Większość pralek posiada trzy komory, do których wsypujemy proszek i inne środki czystości. Jak to zrobić poprawnie? Okazuje się, że nie każdy z nas wie, co i gdzie powinien dać.

W dyskusji wzięła udział Laura de Barra, ekspertka od sprzątania. Kobieta wyjaśniła, do czego służą poszczególne przegrody i co powinno się w nich znaleźć: "Zazwyczaj są trzy przegródki, w których umieszczamy: środek do prania wstępnego, proszek do prania, środek zmiękczający. Niewiedza może sprawić, że ubrania będą bardziej śmierdzące, drapiące i nie starczą nam na długo, lub po prostu nie będą służyły do tego, do czego powinny."