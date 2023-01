Cyfrowe suszarki do włosów. Działają jak Dyson, ale są o połowę tańsze

Krótkie suszenie i doskonałe nawilżenie

Pierwsza propozycja to Philips SenseIQ BHD827/00, która już samym wyglądem przypomina model Supersonic i działa na podobnej zasadzie. Technologia SenseIQ od Philipsa jest reklamowana jako dostosowująca się do potrzeb użytkownika. Inteligentny czujnik zapewnia ochronę włosów i dzięki inteligentnemu sterowaniu temperaturą suszarka pozwala utrzymać do 95 proc. naturalnego nawilżenia włosów przy czasie suszenia krótszym nawet o 30 proc. Producent deklaruje, że w trakcie 7 minut suszenia mikroprocesor ponad 12 tys. razy dostosowuje temperaturę pracy urządzenia. Do dyspozycji jest 5 trybów suszenia: manualny, delikatny, szybki, stylizacja, loki oraz masaż głowy.