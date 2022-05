Czapka przeciwsłoneczna, bucket hat i nie tylko – przegląd modnych i praktycznych nakryć głowy na lato

Bucket hat – hit lata musi być Twój!

Bucket hat, czyli czapka rybaczka, była hitem w latach 90. Jeśli za nią tęskniłaś, to mamy dobrą wiadomość – kultowe już akcesorium zalicza wielki powrót do świata mody, dopełniając letnie stylizacje na różne okazje. Być może masz je jeszcze na dnie swojej szafy. Jeśli tak – ten sezon jest najlepszym momentem, aby je odświeżyć i nosić na plażę, do miasta czy festiwal. Jeżeli nie masz jednak bucket hat, to znajdziesz ją w sieciówkach. Eksperymentuj z kolorami i wzorami, aby wyróżnić się z tłumu!