Czarnecki o wywiadzie Meghan i Harry'ego. "Wytoczono ciężkie działa"

Gościem programu "Newsroom" WP był Ryszard Czarnecki, europoseł PiS. Polityk wypowiedział się na temat głośnego wywiadu księżnej Meghan i księcia Harry'ego i ocenił, jaki będzie miał on wpływ na funkcjonowanie monarchii w Wielkiej Brytanii. - Na pewno reputacja rodziny królewskiej może ucierpieć i – uwaga – także dlatego, że wytoczono bardzo ciężkie we współczesnym świecie działa – działa rasizmu. Taki zarzut się de facto pojawił i to naprawdę jest z punktu widzenia poprawności politycznej naprawdę ciężką artylerią - ocenił poseł. Czarnecki dodał, że mimo wszystko monarchia przerwa chociażby z powodów ekonomicznych. – To jest naprawdę wielkie źródło dochodu dla Wielkiej Brytanii - powiedział.

Rozwiń