Kobiety nie mogą spać, dzieci płaczą na dźwięk tłuczonego szkła. Czym są flashbacki i jak radzić sobie z traumą?

Można przyjąć, że w ciągu pierwszego miesiąca po traumie człowiek może doświadczać różnych silnych reakcji, to naturalna reakcja na stres. Jeżeli jednak trwają one dłużej i z biegiem czasu nie wyciszają się — być może mamy do czynienia z zespołem stresu pourazowego i wtedy konieczna jest pomoc specjalistów. Jeżeli rozwinęło się zaburzenie, to ryzykowne jest pozostawienie go samemu sobie i myślenie życzeniowe, że to przejdzie, że jak będziemy w przyjaznym, wspierającym środowisku to czas uleczy rany. Dla większości osób, po miesiącu od doświadczenia sytuacji traumatycznej, jak pakiet objawów się utrzymuje, to trzeba szukać pomocy eksperckiej. Skutki PTSD nieleczone będą trwać i rozlewać się na różne obszary życiowe, np. na umiejętność nawiązywania relacji międzyludzkich, pracę, stosunki społeczne, codzienną aktywność, radzenie sobie z problemami.