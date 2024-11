Czas uzupełnić kolekcję biżuteryjnych dodatków

Okazje cenowe podczas Black Weeks to świetny moment na uzupełnienie nie tylko swojej szafy, ale i biżuteryjnej szkatułki. W co warto zainwestować podczas listopadowych obniżek? Mamy kilka pięknych pomysłów.

Listopad to świetny czas na dokonanie biżuteryjnego remanentu. Zbliżający się Black Weeks to idealna okazja, by w okazyjnych cenach uzupełnić osobistą kolekcję biżuteryjnych dodatków i spełnić marzenia związane z zakupem nowego pierścionka czy pary kolczyków. Na co naszym zdaniem szczególnie warto zwrócić uwagę?

Wybierz to, co ponadczasowe

Wiele stylistek twierdzi, że okres wyprzedaży i innych cenowych okazji to idealny moment, by uzupełnić swoją garderobę o elementy ponadczasowe i uniwersalne, które nigdy nie wyjdą z mody i które można stylizować na wiele sposobów. Radzą więc rozglądać się za trenczami, idealną parą dżinsów, małą czarną czy białą koszulą.

Tę samą radę można przenieść do świata biżuterii. Wśród jubilerskich dodatków także są takie zasługujące na miano evergreenów, których zakup będzie inwestycją na lata. Przykład? Złote kolczyki koła marki Apart. Wyglądają świetnie zarówno do swetrów i casualowych t-shitrów, jak i eleganckich koszul i wieczorowych sukienek. Występują w różnych rozmiarach i grubościach, więc każda kobieta znajdzie wersję odpowiadającą sobie.

To samo dotyczy złotych pierścionków. Każda z nas powinna mieć choć jeden taki egzemplarz. Podczas Black Weeks w Apart znajdziecie duży wybór złotej biżuterii wysadzanej różnymi kamieniami – od cyrkonii przez szmaragdy, rubiny, aż po diamenty.

Jeśli mowa o ponadczasowej biżuterii, nie sposób nie wspomnieć o perłach. Choć część kobiet może uważać je za zbyt eleganckie na co dzień, to warto mieć je w swojej biżuteryjnej kolekcji na specjalne okazje. Perły nie mają sobie równych w podkreśleniu klasy i elegancji. Nie bez powodu nie rozstawała się z nimi królowa Elżbieta…

Ambasadorka marki Apart Małgorzata Socha w biżuterii z kolekcji Perły; Apart.pl © materiały partnera

Postaw na modę

Biżuteria jest nieodłącznym elementem świata mody, podlega więc zasadom w nim panującym. Aktualnie dominujący trend na cichy luksus stanowi świetną okazję na zaakcentowanie roli biżuterii w modzie. Minimalizm, basicowe kroje i kolory widoczne w ubraniach stanowią fantastyczne tło dla nieco bardziej ekstrawaganckich akcesoriów. To idealny czas dla kolczyków, bransoletek i naszyjników, których formy, rozmiary i kolory przykuwają wzrok.

Najwyższa pora więc uzupełnić swoją szkatułkę o modne sygnety i pierścionki, których niebanalne kształty sprawią, że nawet najprostsza w formie stylizacja zyska ciekawy i modny wygląd. Koniecznie łącz je ze sobą, nie ograniczaj się do jednego elementu na dłoni. Podobnie postępuj z bransoletkami. Najciekawszy efekt uzyskasz, gdy na jeden nadgarstek założysz kilka bransoletek z różnych kolekcji. W biżuteryjnych propozycjach Apart znajdziecie zarówno modele wykonane z kolorowych koralików, sznurków, kamieni, jak i pancerki – bransoletki o grubym splocie i te sztywne, przybierające ciekawe kształty. Taki misz-masz na pewno urozmaici każdy ubraniowy set.

Ambasadorka marki Apart Małgorzata Socha w biżuterii z brylantami z kolekcji Kolory; Apart.pl © materiały partnera

Luksus, na który możemy sobie pozwolić

"Kobiety kochają diamenty". To tytuł filmu z 1927 roku. Mimo upływu lat nic się nie zmieniło. Można nie zgadzać się z Merlin Monroe, która śpiewała o diamentach, jako o najlepszych przyjaciołach kobiet, ale nie można zaprzeczyć, że każda kobieta pragnie mieć choć jeden element biżuterii wysadzany tymi szlachetnymi kamieniami. Co takiego jest w diamentach, że niezmiennie, mimo upływu lat stanowią one obiekt pożądania?

Niegdyś uchodziły za symbol władzy i prestiżu, obecnie są kwintesencją luksusu i podkreślają wyjątkowość osoby, która je nosi. Nie bez powodu pierścionki z diamentami są najczęściej wręczane przy okazji zaręczyn i innych ważnych uroczystości, a ozdobione nimi naszyjniki, kolczyki i bransoletki z dumą prezentują gwiazdy na czerwonych dywanach.

