"Czerwcówka" za pasem. Co zabrać ze sobą na długi weekend?

Zainwestuj raz, a żaden krótki wyjazd nie będzie ci straszny. Mowa oczywiście o inwestycji w małą walizkę, w której zmieścisz wszystko, co potrzebne na kilka dni . W ofercie Ochnik znajdziesz teraz twardą walizkę na kółkach w odcieniu brudnego różu. Oczywiście przystosowana jest do wymiarów samolotowych, a ponadto została przeceniona z aż 400 zł .

Jeśli chodzi o kosmetyki do makijażu, warto oczywiście ograniczyć się do minimum. Delikatnie kryjący krem BB, sprawdzony korektor, róż, żel do brwi i ulubiony błyszczyk. Czy jesteśmy gotowe? Prawie, ponieważ większość kobiet nie wyobraża sobie swojej codzienności bez tuszu do rzęs. Wodoodporny od Artistry będzie genialnym wyborem na wyjazd. Dodatkowo zadba o rzęsy dzięki zawartości serum (kompleks witamin E, F i C, oleje roślinne oraz wyciąg z białej szałwii hiszpańskiej).