Często stosujesz balsam do ust? To duży błąd

Warto czytać składy balsamów do ust. Jeśli twój produkt zawiera mentol, fenol, kamforę, kwas salicylowy i witaminę E – to znaczy, że usta będą jeszcze mocniej wysuszone. Dlatego osoby z tendencją do przesuszonych warg, powinny zamienić kosmetyk na produkt na bazie lanoliny, masła shea, oleju kokosowego i miodu.