Już nigdy nie użyjesz tuszu do rzęs. Ten trik wydłuża je do nieba

Działa lepiej niż lifting rzęs

Jacqueline Kilikita jest beauty influencerką, która w social mediach pokazuje rozmaite urodowe triki. Ostatnio podzieliła się sposobem na wydłużenie i podkręcenie rzęs bez użycia tuszu. Aby go zastosować, potrzebować będziesz trzech produktów, które zapewne masz już w swojej kosmetyczce. Niezbędna będzie zalotka, szczoteczka do wyczesania rzęs i wazelina. Nie potrzeba szczególnych umiejętności, by móc ten trik wprowadzić w życie. Wystarczy zaaplikować wazelinę na zalotkę i przyłożyć ją do rzęs. Kolejno należy delikatnie wyczesać włoski za pomocą szczoteczki. Efekt jest spektakularny.