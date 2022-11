Jak odmłodzić szyję domowymi sposobami? Wystarczy 20 minut

W czasach, kiedy można "zatuszować" oznaki starzenia się twarzy i wypełnić zmarszczki kwasem hialuronowym - skóra szyi pozostaje nieco lekceważona. Często widzimy na ekranach promienną i napiętą twarz, która wyraźnie kontrastuje z wyglądem szyi. Podobno to właśnie ten obszar ciała zdradza najlepiej wiek właścicielki. Istnieją metody spłycenia wgłębień chociażby zabiegiem z toksyny botulinowej, to jednak najpierw warto uciec się do domowych sposobów na poprawę wyglądu skóry szyi. To proste i szybkie mikstury, które stworzysz z tego, co masz w kuchni.