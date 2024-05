Odcięła się od Kościoła. Mówi, co zrobił ksiądz po śmierci jej ojca

Magda Mołek należy do grona znanych osób, które zdecydowały się odciąć od Kościoła Katolickiego. Dziennikarka wyznała, że miała 18 lat, kiedy przestała uczęszczać do Kościoła. Powodem było zachowanie księdza, który po śmieci jej ojca zadał jej i jej mamie niestosowne pytanie. Ich pamięć o zmarłym potraktowano bez szacunku.

Magda Mołek nie zdecydowała się również ochrzcić synów: Henryka i Stefana. W rozmowie z Justyną Kopińską tłumaczyła, że nie ma zamiaru zmuszać dzieci do przyjęcia sakramentów.

