manicure hybrydowy + 1 manicure hybrydowy a zdrowie Joanna Kobylańska 3 godziny temu Czy hybrydy szkodzą? Wpływ manicure hybrydowego na zdrowie Jedną z najpopularniejszych metod zdobienia paznokci jest manicure hybrydowy. Kobiety uwielbiają go ze względy na trwałość, odporność na uszkodzenia oraz atrakcyjną cenę. Wiele pań korzysta z hybryd przez kilka miesięcy, a nawet lata. Czy jednak ten typ manicure szkodzi paznokciom i wpływa na zdrowie? Przekonaj się zaglądając do poniższego tekstu. Manicure hybrydowy jest efektowny, ale może szkodzić paznokciom (Fotolia) Manicure hybrydowy pozwala na uzyskanie efektu perfekcyjnie zadbanych paznokci oraz dłoni. Lakiery utrzymują się od 2 do 3 tygodni, więc nic dziwnego, że hybrydy zyskują coraz więcej zwolenniczek. Obok tych niewątpliwych zalet manicure hybrydowego, należy pamiętać także o możliwych negatywnych skutkach z powodu długotrwałego korzystania. Manicure hybrydowy – uszkodzenia płytki Podczas wykonywania manicure hybrydowego, jednym z ważnych punktów przed nałożeniem lakierów jest przygotowanie płytki paznokcia. Nie tylko wystarczy ją odtłuścić, ale także spolerować – czasami można zbyt mocno spiłować wierzchnią warstwę, przez co paznokieć staje się cienki i kruchy. Niestety, błędy zauważalne są dopiero podczas zmywania lakieru. Jeśli dojdzie do uszkodzenia płytki, następny etap, czyli aplikowanie lakierów hybrydowych, może okazać się dla zdrowia dosyć ryzykowny. Cienka płytka bardzo szybko chłonie wszystkie substancje chemiczne zawarte w hybrydach, a to z kolei nieuchronnie oznacza, że do organizmu dostaną się drażniące związki. Jak możesz się domyślić, manicure hybrydowy wykonany na uszkodzonych paznokciach doprowadza do podrażnienia skóry wokół płytek oraz alergii. Manicure hybrydowy – lampa UV Co prawda, na opakowaniach lamp UV znajdziesz informacje o tym, że są całkowicie bezpieczne dla zdrowia, powinnaś być ostrożna. Oczywiście manicure hybrydowy wymaga używania lampy UV, ponieważ lakiery hybrydowe muszą być utwardzone. Podczas całego zabiegu kosmetycznego, ekspozycja paznokci na promienie UV trwa bardzo krótko, ale jest intensywna i kilka razy należy ją powtórzyć. Choć takie minimalne dawki naświetlenia są nieszkodliwe, to jednak mogą zadziałać negatywnie, a w konsekwencji doprowadzić do nadwrażliwości. Zobacz także: Jajka. Śniadaniowy przysmak pod lupą Manicure hybrydowy – usuwanie lakieru Podobnie, jak aplikacja lakierów hybrydowych, tak i ich usuwanie wymaga szczególnych procedur. Najczęściej lakiery zdejmuje się za pomocą acetonu i foliowych pasków, po czym podważa się warstwę lakieru patyczkiem lub metalowym kopytkiem. Aceton prowadzi do przesuszania płytki i osłabia ją. Choć wiele preparatów przeznaczonych do usuwania hybryd posiada w swoim składzie olejki roślinne czy inne dodatkowe składniki, to mimo wszystko płytka i tak zostaje osłabiona. Gorszą możliwością pozostaje spiłowywanie resztek lakieru hybrydowego, ponieważ powierzchnia płytki zostaje mechanicznie uszkodzona, a w związku z tym podatna na grzybicę oraz inne infekcje bakteryjne. Manicure hybrydowy – jak zniwelować zagrożenie? Jeśli lubisz manicure hybrydowy, wystarczy, że zaczniesz przestrzegać kilku wskazówek, aby ochronić się przed negatywnymi skutkami. Przede wszystkim umawiaj się na wizytę do sprawdzonego salonu – szczerze porozmawiaj z kosmetyczką i zapytaj o lampy UV. Nie powtarzaj manicure hybrydowego częściej niż 4 do 6 razy w ciągu roku. Gdy zauważysz, że twoje paznokcie są osłabione, na pewien czas zrezygnuj z hybrydy i pozwól zregenerować się płytkom.