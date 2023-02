Czy "Love Never Lies" może nas czegoś nauczyć? "Patrzymy na szloch, trzęsące się ręce" [OPINIA]

Nadzieja na trwałe zmiany

Tym, co odróżnia "Love Never Lies" od innych randkowych reality-show jest natomiast poziom refleksji. Kasia i Lilia zaczynają w pewnym momencie rozumieć - przynajmniej na poziomie deklaracji - że najważniejsze są one same: ich dobrostan, zdrowie psychiczne, autonomia. Młodsza z uczestniczek deklaruje, że nie zamierza dłużej zmieniać się wedle oczekiwań partnera. Na finał ostentacyjnie kręci włosy, nie bacząc na to, że Kornel powiedział kiedyś, że nie lubi tej fryzury. Starsza w emocjach zapewnia, że chłopak zobaczy ją szczęśliwą i pewną siebie, choć niekoniecznie u swojego boku. To cenny i potrzebny - zwłaszcza w kontekście pogoni za trendami i poklaskiem - przekaz.