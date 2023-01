"Jeśli Shakira została zdradzona, dla mnie nie ma nadziei". To antykobiece myślenie [OPINIA]

Te posty i komentarze, i myśl, która spontanicznie przyszła mi do głowy, to elementy trwającej od lat opowieści o patriarchalnych wymaganiach wobec naszego wyglądu. "Kobiety chcą włączyć się do gry, ale żyją w kulturze, która wpaja im, że piękno stanowi najwyższą wartość – i wiele z nich, jak Artemis, zamiast poświęcać czas na realizację marzeń, traci go na przeglądanie się w lustrze. Staje się ono ścianą. Nieustannie przypomina im, że mogą zajść wysoko, jednak nigdy na tyle wysoko, żeby obcy nie pozwalali sobie na komentarze dotyczące ich figury albo uwagi typu: »Uśmiechnij się, skarbie«" - pisze Renee Engeln w słynnej książce "Obsesja piękna. Jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety".