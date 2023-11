Czy mężczyźni nie boją się już botoksu, korekty powiek i epilacji?

We wtorek, 24 października 2023 r. w Centralnym Domu Technologii Cedet, odbyła się pierwsza w Polsce konferencja poświęcona portretowi współczesnego mężczyzny w Polsce, w odniesieniu do skandynawskiego raportu "Looking At The Men". Głos zajęli m.in. eksperci, dziennikarze, kulturoznawcy, obserwatorzy rzeczy ważnych.