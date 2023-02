Czy perły faktycznie przynoszą pecha? Wszystko o symbolicznym znaczeniu pereł

Czy perły przynoszą pecha?

Skoro symbolika pereł jest tak pozytywna, to skąd wziął się przesąd, że przynoszą pecha? W niektórych kulturach mówiło się o perłach jako o łzach aniołów – albo jeszcze inaczej – o łzach niewinnych, które anioły zebrały i umieściły we wnętrzach muszli. To właśnie ten związek ze łzami i cierpieniem sprawił, że w folklorze te naturalnego pochodzenia kamienie zyskały miano przynoszących nieszczęście. To jednak przesąd, jak każdy inny. Teraz funkcjonuje ich naprawdę sporo, a kolejne wersje wykluczają się nawzajem. Niektórzy mówią, że perły można mieć tylko te odziedziczone w spadku. Inni twierdzą, że perły powinnyśmy kupować sobie same, a otrzymane na prezent koniecznie należy "odkupić" chociaż za symbolicznego grosza.