Czy wietrzyć mieszkanie zimą? Wiele osób popełnia ten błąd

Regularne wietrzenie mieszkania zapewnia dopływ świeżego powietrza do wnętrza, co sprzyja nie tylko lepszemu samopoczuciu, ale i wpływa na zdrowie. Dobrze, aby robić to codziennie. Niestety, gdy temperatury za oknem spadają poniżej zera, wiele osób rezygnuje z regularnego wietrzenia, obawiając się nie tylko utraty ciepła, ale także wzrostu opłat za ogrzewanie.