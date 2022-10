W ten sposób zrobisz z pralki suszarkę do ubrań. Mało kto zna ten trik

W sezonie jesienno-zimowym mokre i dopiero co wyprane ubrania nie schną niestety w zawrotnym tempie. Co więc zrobić, kiedy natychmiast chcemy wysuszyć jedną z rzeczy, ale nie wiemy, w jaki sposób tego dokonać? Zdradzamy sprytny trik, jak z pralki stworzycie szybką... suszarkę do ubrań.