Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcie sprzed lat. Spójrzcie na paznokcie

"Człowiek ze wsi wyjdzie, ale wieś z człowieka nigdy - jak to mówią. Choć ja nadal kocham swoją wioskę i nie po drodze mi do metropolii, bo gdzie takiemu wsiokowi jak ja iść do wielkiego miasta. Ponad 20 lat temu wróciłam ze Stanów, gdzie napatrzyłam się na takie pazury, a tam było to zupełnie normalne. Z kolei tu patrzono na mnie jak na UFO i wielu za moimi plecami pukało się czoło" - napisała Kaźmierska.