Delikatna, biała bielizna nie tylko pod suknię ślubną. Podkreśli twoje wdzięki

Biała bielizna – piękna i seksowna

Biel, tak jak każdy inny kolor, ma swoje znaczenie w kulturze. Dla nas jest to symbol niewinności, czystości oraz subtelności, który bardzo często występuje w uroczystościach religijnych, np. na chrzcinach, komunii czy na ślubie. Biel pasuje każdemu i jest jedną z bazowych barw w modzie. Świetnie się prezentuje nie tylko z czernią, tworząc duet klasyczny i niemal doskonały, ale także z wieloma innymi odcieniami z całej palety barw. Idealnie nadaje się na wszystkie okazje, zarówno na co dzień, jak i na wielkie święta lub oficjalne wydarzenia.

Biała bielizna będzie dobra nie tylko na co dzień, ale także na romantyczny wieczór. Aby podkręcić temperaturę w sypialni, zazwyczaj zakłada się modele w mocnej czerwieni lub w nieco delikatniejszym różu. Jednak białe koronki czy tiule mają bardzo subtelny, delikatny urok, dlatego uznaje się, że również mają to "coś". Biel nadaje niewinności i delikatności.

Bielizna przyjaciółką każdej kobiety

Często zapominamy, jak ważną częścią kobiecej garderoby jest bielizna. I tu nie chodzi tylko o to, czy nasze ulubione egzemplarze mają odpowiedni kolor, wzór i czy są obszyte elegancką koronką. Chodzi również o odpowiednio dobrane modele i rozmiary, co wpływa na wygląd stroju zewnętrznego oraz samopoczucie. Biust w źle dobranym staniku nie układa się dobrze, jest oklapnięty lub wysuwa się poza miseczkę, a kobieta – zwłaszcza ta posiadająca piersi sporych rozmiarów – nie czuje się komfortowo, a to wpływa na postawę jej całego ciała. Nawet najpiękniejsza bluzka czy sukienka źle się układa na źle dobranym biustonoszu, a to z kolei rzutuje na samopoczucie oraz komfort.