"Diamonds are forever". Jak biżuteria zmieniała się przez lata?

Do połowy XIX wieku dostępność diamentów była bardzo mała, zarezerwowane one były dla królów, arystokratów. Zmieniło się to w końcówce XIX wieku, gdy odkryto złoża diamentów w Afryce. Zwiększyła się dostępność tych pięknych kamieni szlachetnych. Jedna z firm jubilerskich wymyśliła świetną kampanię marketingową z hasłem "Diamenty są wieczne". Mówiono, że każda kobieta powinna mieć swój diament, że jest on symbolem miłości. Od tamtej kampanii minęło kilkadziesiąt lat, ale hasło "Diamonds are forever" dalej wybrzmiewa. Coś w tym jest – diament jest najtrwalszym minerałem na Ziemi, pierścionek z diamentem ciężko zniszczyć. Możemy go umyć w domowych warunkach; wystarczy przemyć płynem do mycia naczyń albo oczyścić szczoteczką do zębów, żeby pozbyć się kremów oraz tłuszczu – i pierścionek dalej błyszczy. W przypadku diamentów mamy więc zarówno element ozdobny, jak i inwestycyjny.