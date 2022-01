Do historii przeszła jako dziwadło. Jej życie było naznaczone tragedią

Pokazy osobliwości

Do cyrku trafia w wieku 12 lat, występując w okolicach St. Louis i Nowego Orleanu. Szybko zaczyna zyskiwać rozgłos, przyciągając coraz większe zainteresowanie widzów, a co za tym idzie – pieniądze. W cztery lata od debiutu zostaje główną gwiazdą cyrku Nickel Plate W.H. Harrisa, z którym rusza w tournée. Praca na scenie jest dla niej wysoko opłacalna. Tygodniowo zarabia 200 dolarów, co w przeliczeniu na dzisiejsze kwoty równa się ok. 5 000 dolarów. Nie jest jednak do końca szczęśliwa. Na arenie bardzo często występuje w towarzystwie wielbłąda, do którego jest porównywana przy widzach. W ten sposób zyskuje przydomek Dziewczyny Wielbłąda (The Camel Girl).