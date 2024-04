Do komunii w albie czy miniaturowej sukni ślubnej? "Strój nie może być przebraniem"

Wielu rodziców, których dzieci przystąpią w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej, staje właśnie przed bardzo trudnym zadaniem. W końcu to właśnie po ich stronie leży nie tylko przygotowanie ich do tego duchowo, ale również zakup odpowiedniej stylizacji. Chłopcy zazwyczaj prezentują się w garniturach lub albach, jednak problem rodzi się w przypadku strojów dla dziewczynek.