Jak panna młoda. Komunia w wersji de luxe

Czerwony dywan, dorożka lub droga limuzyna, a do tego ogromna suknia z ciągnącym się po ziemi trenem. Do tego odpowiednie dodatki, takie jak błyszcząca korona i rękawiczki, mocny makijaż i niebanalne upięcie. W Wlk. Brytanii i Irlandii komunie zaczynają przypominać przygotowania do dziecięcych wyborów miss. Mamy prześcigają się w strojach, fryzurach i makijażach swoich kilkuletnich córek. Wizyta u makijażystki i kosmetyczki to dla wielu z nich już komunijny standard. "To zdecydowanie przesada" - komentują internauci.