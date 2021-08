Do słuchania muzyki w każdych warunkach. Można powiedzieć: czysta przyjemność

Podczas badania sprzed trzech lat przyznaliśmy, że najczęściej muzyki słuchamy w domu (86 proc.). Niemal co trzeci (30 proc.) robi to w drodze do pracy lub szkoły, a 20 proc. w trakcie wykonywania zawodowych obowiązków oraz podczas dłuższych podróży. Starsze pokolenia na ogół używają do tego radioodbiorników oraz telewizorów, młodsi wybierają smartfony.