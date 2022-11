Do twarzy jej w nowoczesności. Małgorzata Foremniak ubóstwia ten kolor

Kombinezon wraca do gry

Warto także zwrócić uwagę na to, co Małgorzata Foremniak ma pod płaszczem. Nie są to spodnie i kurtka, jak może wydawać się na pierwszy rzut oka – ale zapinany na zamek kombinezon z luźną nogawką. Element skórzany dodał ubraniu charakteru. Dzięki temu kombinezon nie przypomina modelu jak z warsztatu samochodowego, a dumnie pojawia się przed obiektywami na większych imprezach.