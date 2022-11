Trzy ciepłe rzeczy dla kobiet 50+. Kamizelka w stylu Majki Jeżowskiej to jeden z hitów

Ciepła kamizelka w stylu Majki Jeżowskiej

Majka Jeżowska na scenie potrafi zaszaleć z efektownymi stylizacjami, w których cekiny, pióra czy mocne kolory są standardem. Na co dzień piosenkarka stawia jednak na sprawdzoną i praktyczną klasykę. Zimą nie wyobraża sobie garderoby bez ciepłych ubrań, które dobrze chronią przed chłodami, a stylizacje na cebulkę to jej ulubiony sposób, żeby przetrwać trudny sezon. W szafie Majki Jeżowskiej wyróżnić można jeden godny pozazdroszczenia element: to ciepła, pikowana kamizelka, którą gwiazda wkłada na wygodne bluzy – z kapturem lub bez. W tym roku hitem jest beżowy model, który można nosić zarówno do wzorzystej bluzy, jak i do stonowanego sweterka. Taką kamizelkę jak najbardziej zakładamy także pod szerszy płaszcz.