WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Magdalena Tatar 03-02-2020 (10:34) Do zakochania jeden kęs… Walentynkowe czekoladki Dzień św. Walentego obchodzimy 14 lutego. To już za dwa tygodnie, dlatego warto zaplanować, jak umilić ten dzień bliskiej osobie. Jeśli zdecydowaliście się na coś ze słodkości, proponujemy, aby nie była to "zwykła" czekolada, lecz coś, co ucieszy także oczy naszej walentynki bądź będzie miało osobisty, spersonalizowany akcent. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Walentynkowe słodycze to połączenie doskonałego smaku i oryginalnych kształtów (Chocolissimo) Słodki wyraz uczuć Skąd popularność czekolady jako upominku walentynkowego? To jeden z łakoci, który w przynajmniej jednej odmianie lubi każdy. Nawet jeśli deserową czekoladę uważasz za przesłodzoną – smakuje ci gorzka. Jeśli nie przepadasz za intensywnym smakiem kakao – wybierzesz mleczną. Czekoladę ceni się ponadto za wpływ na nastrój i samopoczucie. Czujemy się szczęśliwsi, kiedy jemy czekoladę i kiedy jesteśmy z kimś bliskim – warto to połączyć. Walentynki są dobrą okazją do sprawiania sobie drobnych upominków, ale to wspólnie spędzony z bliską osobą czas jest tu najważniejszy i warto o tym pamiętać. Sprawdzi się symboliczny prezent np. w postaci czekolady lub pralinek, którymi można wspólnie się delektować. Chocolissimo Podziel się W romantycznej aurze Czas przed świętem zakochanych to pora, kiedy na wystawach i ulicach więcej jest czerwieni: serca, kwiaty w kolorze czerwonym i różowym, wyznania miłości i dużo romantycznych akcentów. Te drobiazgi tworzą przytulną, miłą atmosferę, którą dopełniają kolekcje łakoci dla zakochanych. Czekoladowa tabliczka, telegram ze słodkich kostek albo pralinki zamknięte w opakowaniu z dedykacją, zdjęciem lub sentencją. Inspiracji jest mnóstwo. Jaki kształt ma miłość? Oczywiście ma kształt serca. Ten motyw to jeden z najważniejszych symboli zarówno miłości, jak i święta zakochanych. Walentynkowe serduszka z czekolady to zarówno pojedyncze formy w słodkiej polewie, jak i niewielkie smakołyki na jeden kęs. Inspirujące, walentynkowe słodkości to nie tylko upominek dla chłopaka, żony czy partnerki. Takimi słodkościami możemy obdarować każdego, komu chcemy dać do zrozumienia, jak bardzo jest nam bliski. Słodkie serduszko może wylądować w dłoniach ukochanej mamy, brata, siostrzenicy, synka i bliskich przyjaciół. Piękne pudełko pysznych serduszek można potraktować jako uniwersalny upominek – ucieszy każdego łasucha. Z serduszkiem, z wyznaniem, ze smakiem Walentynkowe słodkości to obok kwiatów jeden z najpopularniejszych upominków dla bliskich nam osób. Poza klasycznym słodkim smakiem, którym chcemy obdarować ważną osobę, warto zadbać też o oprawę całości. Skoro dzień jest wyjątkowy, podkreślmy go np. oryginalnym przesłaniem, które sami skomponujemy z kostek z literkami lub pudełkiem ręcznie robionych pralin z wybranym przez nas zdjęciem np. ze wspólnej randki. Chocolissimo Podziel się Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze