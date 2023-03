Zapraszamy na nowy projekt Dobre życie by Ibisz. To cykl rozmów prowadzonych przez polskiego dziennikarza i prezentera telewizyjnego Krzysztofa Ibisza, do którego zaprosił ciekawych i znanych gości. Projekt powstał we współpracy ze Studiem Sante w Warszawie, pierwszym wodorowym Spa w Europie. To właśnie wnętrza miejskiego uzdrowiska Sante stanowią naturalną scenografię dla programu.