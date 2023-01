Dobry Team karmi razem

Coraz częściej obraz taty wspierającego swoją partnerkę przy porodzie, taty sprawnie zmieniającego pieluchę czy tulącego malucha do snu jest codziennością. Zaangażowani ojcowie są wśród nas i od początku swojego tacierzyństwa chcą być blisko maluszka i brać czynny udział w opiece nad nim. Widzimy Was i cieszymy się, że tworzycie Dobry Team! Marka Philips Avent dostrzega Waszą rolę i tym bardziej chce podkreślić, że tata może również karmić maluszka – i to naturalnym pokarmem mamy, jeśli tak zdecydują rodzice. Dowiedz się więcej jak rodzice mogą dzielić się obowiązkami, oglądając video.