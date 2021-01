Domniemanie ojcostwa. "Ten przepis może kobietom skomplikować życie"

Sprawy rozwodowe ciągnące się latami skutecznie blokują ludzi przed rozpoczęciem nowego życia. Dodatkowy problem pojawia się, gdy kobieta rodzi dziecko nowego partnera, a jest w trakcie rozwodu, bądź nie minęło 300 dni po jego ustaniu.

Najczęściej rozwodzą się kobiety około 35-letnie. - To jest wiek, w którym kobieta chce i może założyć nową rodzinę, urodzić dziecko, które będzie owocem miłości jej i nowego partnera – ocenia specjalistka od rozwodów, psycholog Krystyna Rek, założycielka Centrum Rozwodowego Kobieta i Rozwód.

Skutecznym blokerem budowania życia na nowo może okazać się skomplikowany i wyczerpujący rozwód. Przy obecnym zatrzęsieniu takich spraw w sądach, terminy mogą się dodatkowo wydłużać. – Tam, gdzie jest rozwód z orzeczeniem o winie, sporna jest kwestia kontaktów z dzieckiem, alimentów, sprawy potrafią trwać 3, 4 lata. Nawet jeżeli sprawa się zakończy, strony mają prawo złożyć apelację, co ją wydłuży o kolejne półtora roku – tłumaczy Rek.

Domniemanie ojcostwa

Nikt jednak nie chce tyle czekać. W przypadku kobiet tyka również zegar biologiczny. Intuicyjne i naturalne jest rozpoczęcie życia w nowej rzeczywistości mimo, że "karta" nie jest do końca czysta. Problem pojawia się w momencie, kiedy kobieta rodzi dziecko w trakcie trwania sprawy rozwodowej, bądź do 300 dni po ustaniu małżeństwa. Tak było w przypadku kilku kobiet, korzystających ze wsparcia Centrum Rozwodowego.

– Jedna z naszych klientek złożyła pozew o rozwód z wyłącznej winy męża. Sprawa trwała 3 lata. W międzyczasie powódka zaszła w ciążę i urodziła dziecko. Jej sprawa była wówczas w sądzie apelacyjnym, a wyrok rozwodowy nie był prawomocny. Dziecko z automatu otrzymało nazwisko formalnego męża naszej klientki, mimo, że miała ona nowego partnera, który chciał uznać ojcostwo – opowiada Krystyna Rek.

Taka sytuacja komplikuje życie kilku osób. – Domniemany ojciec ma obowiązek alimentacyjny, ale i prawa rodzicielskie. Ma prawo w szpitalu dowiedzieć się jaki jest stan zdrowia dziecka, współdecydować o jego losie. Ojciec biologiczny nie ma do tego prawa – kwituje.

Domniemanie ojcostwa męża matki to instytucja, która wywodzi się jeszcze z prawa rzymskiego. Ma na celu ochronę małoletniego, ale też kobiety.

– Chodzi o to, że jeżeli dziecko urodzi się w formalnie trwającym małżeństwie, choćby ono było w trakcie rozwodu, a także jeżeli urodzi się do 300 dni po ustaniu małżeństwa, czyli po prawomocnym wyroku rozwodowym rozwiązującym to małżeństwo, to domniemuje się, że ojcem dziecka jest mąż lub były mąż matki. Ta regulacja uwzględnia to, że jeżeli trwa małżeństwo, to może dochodzić do współżycia – tłumaczy w rozmowie z nami prawniczka Joanna Hetman-Krajewska.

Wyjaśnia, że przepis ten ma chronić kobietę i dziecko przed obowiązkiem wykazywania, kto jest ojcem. W praktyce oznacza to, że trzeba zaprzeczyć ojcostwu, aby w akcie urodzenia wpisany był faktyczny, biologiczny ojciec. Jak to zrobić? Trzeba złożyć pozew do sądu rejonowego, do wydziału rodzinnego. Sąd wydaje wyrok, że wskazany mężczyzna nie jest ojcem dziecka. Dopiero z tym wyrokiem idzie się do Urzędu Stanu Cywilnego.

– Po wpłynięciu prawomocnego wyroku zaprzeczającego ojcostwu urząd wydaje nowy akt urodzenia dziecka. Zrobi to także wtedy, gdy kobieta zgłosi się z partnerem, który uzna dziecko – kontynuuje prawniczka. Dodaje, że po poprzednim akcie nie ma śladu, nigdzie nie widnieje więc nazwisko byłego męża matki.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może złożyć kilka stron. – Zarówno matka dziecka, jak i domniemany ojciec. Mają na to rok od dowiedzenia się, że dziecko nie pochodzi od tego mężczyzny, nie później jednak niż do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. Z takim powództwem może też wystąpić dziecko po osiągnięciu pełnoletności. Z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa może też wystąpić prokurator, nie wiążą go żadne terminy – wyjaśnia Hetman-Krajewska.

Przepis sprzed kilku tysięcy lat. "Dla ludzi to wielkie zdziwienie"

Zarówno doradczyni w Centrum Rozwodowym, jak i prawnicy podkreślają, że choć przepis o domniemaniu ojcostwa wywodzi się jeszcze z prawa rzymskiego, wywołuje ogromne zdziwienie. Szczególnie drażliwa jest to kwestia dla biologicznych ojców dziecka. Jak zatem formalnie uregulować szybko i sprawnie tę kwestię?

- Opłata sądowa od pozwu to 200 złotych. Ile to trwa? To zależy na ile wydział rodzinny danego sądu rejonowego jest obłożony. Z moich doświadczeń wynika, że z reguły strona pozwana, czyli mąż bądź były mąż matki, nie robi trudności i od razu uznaje powództwo, więc sprawa de facto nie jest sporna. Inaczej musiałby liczyć się z konsekwencjami bycia ojcem, że np. będzie musiał alimentować dziecko – wyjaśnia prawnik. Dodaje, że w przypadku problemów, sąd będzie dopuszczał w sprawie dowód w postaci badania DNA.

Dodatkowym rozwiązaniem problemu, jakim jest domniemanie ojcostwa może być legalizacja związku z nowym partnerem. – Rzeczywiście, zawarcie ponownego małżeństwa w okresie 300 dni od formalnego ustania poprzedniego związku rozwiązuje sprawę. W takim przypadku, jeżeli z nowego związku małżeńskiego przyjdzie na świat dziecko, to nawet jeśli od ustania poprzedniego nie minęło 300 dni, domniemujemy, że ojcem dziecka jest aktualny, a nie były mąż matki – informuje Joanna Hetman Krajewska.

Krystyna Rek - psycholog, Założycielka Centrum Rozwodowego Kobieta i Rozwód

Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny. Autorka książek: „Rozwód czy separacja? Poradnik praktyczny” oraz „Rozwód czy separacja? Wzory pism z komentarzem”.