Wlej pod pelargonie. Kaskady zapełnią cały balkon

Odpowiednie nawożenie pelargonii jest kluczowe dla ich zdrowego wzrostu i obfitego kwitnienia. Zarówno gotowe nawozy, jak i domowe metody, mogą znacząco poprawić kondycję roślin. Pamiętaj, aby nawozić regularnie, ale z umiarem, i zawsze obserwować potrzeby swoich pelargonii.

Domowe nawozy do pelargonii

Nawóz ze skórek od jabłek

Aby przygotować nawóz dla pelargonii, potrzebujesz obierek z dwóch jabłek. Pokrój obierki na drobniejsze kawałki i wrzuć do słoika. Wlej do naczynia 500 ml wody, przykryj zakrętką i odstaw w zaciemnione miejsce. Pokrywki nie wolno zakręcać - inaczej nie dojdzie do procesu fermentacji. Już po trzech dniach odżywka będzie gotowa do użycia. Przed podlaniem pelargonii należy rozcieńczyć ją z wodą w proporcjach 1:1.

Nawóz z cukru

Cukier to prosty i tani sposób na poprawienie kondycji pelargonii. Wystarczy rozsypać łyżeczkę produktu wokół korzeni w doniczce, a roślina odwdzięczy się szybszym wzrostem i większą ilością kwiatów. Alternatywnie, można przygotować roztwór cukrowy do podlewania - rozpuścić dwie łyżki cukru w litrze ciepłej wody i podlewać powstałą odzywką rośliny raz w miesiącu. Ważne jest, aby nie stosować cukru zbyt często, gdyż może to prowadzić do pleśni i gnicia pelargonii.

Nawóz ze skórek bananów

Pelargonie uwielbiają fosfor i potas, które można dostarczyć roślinom za pomocą odżywki ze skórek bananów. Aby ją przygotować, skórki z bananów należy drobno pokroić, włożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić, a uzyskany roztwór stosować do podlewania roślin dwa razy w miesiącu.

Jodyna jako dodatek do nawozu

Aby pelargonie kwitły obficie, można dodać do wody kroplę jodyny. Jod wpływa na metabolizm roślin, sprawiając, że są one bardziej odporne na choroby i szybciej rosną. Wystarczy jedna kropla jodyny na litr wody, którą podlewamy pelargonie.

