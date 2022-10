Domowe sposoby na kurz. Ułatwią sprzątanie

Domowy płyn rozprawi się z kurzem

Najlepsze sposoby, to w wielu przypadkach te domowe. Rozprawią się z kurzem szybko, dzięki czemu niechciany gość zniknie na chwilę z domu. Są tacy, którzy sprzątać lubią,

i tacy, którzy za tą czynnością nie przepadają. Ten prosty trik powinien jednak przypaść do gustu i jednym i drugim. Użytkowniczka TikToka, która na swoim profilu dzieli się poradami dotyczącymi sprzątania, przedstawiła przepis na płyn, który rozprawi się z kurzem. Jego przygotowanie jest bardzo proste. Do szklanki wody, wlej kilka kropel: octu (jabłkowy ma mniej intensywny zapach), nabłyszczacza do zmywarki i gliceryny. Wymieszaj i przelej płyn do dozownika. Czas na sprzątanie.