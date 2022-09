Rozsyp na podłodze i wciągnij do odkurzacza. Efekty są zaskakujące

Odkurzanie podłogi to jeden z najważniejszych etapów sprzątania mieszkania. Nie każdy jednak pamięta o tym, aby dokładnie odświeżyć to niezbędne do czyszczenia urządzenie. Po kilku użytkowaniach będzie bowiem nieprzyjemnie pachnieć. W sklepach nie zawsze dostępne są gotowe odświeżacze do odkurzacza. Można je jednak wykonać samodzielnie w domu.