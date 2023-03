Donald Tusk zaproponował "babciowe", czyli 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy. Świadczenie miałoby przysługiwać do momentu aż dziecko skończy 3 lata. Czy ta propozycja może zachęcić kobiety do powrotu do pracy? I czy kwota 1500 zł jest wystarczająca? Jakub Bujnik zapytał Polaków, co sądzą o pomyśle Donalda Tuska.