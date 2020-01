WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Gwiazdy + 1 dorota szelągowska oprac. Klaudia Stabach wczoraj (20:11) Dorota Szelągowska pozuje z dwoma psami. Włożyła płaszcz za kilka tysięcy złotych Dorota Szelągowska pokazała fanom zdjęcie ze swojego wyjazdu do popularnej rezydencji wypoczynkowej pod Poznaniem. Na tę okazję włożyła stylowy płaszcz w cętki. Dorota Szelągowska od lat aranżuje Polakom mieszkania (ONS.pl) Dorota Szelągowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się fotografiami. Na początku nowego roku popularna projektantka wnętrz spędziła czas w Wielkopolsce, w rezydencji Weranda Home. Dorota Szelągowska pozuje w płaszczu w panterkę Na instagramowym profilu Szelągowskiej możemy zobaczyć, jak pozuje z dwoma psami rasy wyżeł weimarski. Tego dnia projektantka miała na sobie beżowy golf oraz gruby płaszcz w modne lamparcie cętki. Fanki momentalnie zaczęły zachwycać się tą stylizacją, a wśród komentujących uaktywnił się Łukasz Jemioł, który zaprojektował wyżej wspomniany płaszcz. Cena ubrania może ostudzić emocje wielu kobiet – 3843 zł, jednak to i tak jest już cena po obniżce. Wcześniej płaszcz kosztował ponad 5 tys. zł. Uwagę zwraca również nowa fryzura Doroty Szelągowskiej. Projektantka skróciła i podcięła włosy do równej długości. Trzeba przyznać, że do twarzy jej w takim looku. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis