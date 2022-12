Dorota Szelągowska stanowczo o wykorzystaniu jej wizerunku. Zaapelowała do internautów

- Ale mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Tabletki na odchudzanie nie działają, żadne. I jak ktoś chce schudnąć, to musi nad tym popracować, a jak nie może, to niech idzie do specjalistów. I błagam was, nie kupujcie żadnych specyfików tego typu w necie. Po prostu ludzie, którzy je sprzedają chcą was zrobić w balona - powiedziała prezenterka, która w ostatnim czasie faktycznie przeszła sporą metamorfozę.