Czy kawa może wspomóc utratę wagi? Eksperci stawiają sprawę jasno

Jak działa wypicie kawy przed treningiem?

Wspomniany magazyn przypomina, że w wyniku picia kawy do naszego organizmu dostarczana jest kofeina, która pobudza nas do działania. Odpowiednio wczesne wypicie napoju sprawia, że będziemy mieć więcej energii do przeprowadzenia treningu - a co za tym idzie spalimy więcej kalorii. "Women's Health" dodaje, że istnieje coraz więcej dowodów na to, że picie kawy może stymulować układ nerwowy, wysyłając do organizmu sygnały, aby rozbijać komórki tłuszczowe - ma do tego dochodzić w wyniku nagłego skoku adrenaliny.