Dorota Zawadzka poucza rodziców. "Ludzie, błagam, nie róbcie tego dzieciom"

"Dobrze jest, gdy intymny język stosowany w domu jest stosowany zamiennie z nazewnictwem medycznym. Nie należy zastępować go w pełni. Dlaczego to takie ważne? Po pierwsze, dzieci od początku powinny wiedzieć, że muszelka to srom, a pindolek to penis. Domowe określenia, mogą stanowić niejako rodzinny szyfr pomagający maluchom podczas porozumiewania się z najbliższymi. Bo potem okaże się, że jedna dziewczynka ma muszelkę a inna biedronkę. I żadna nie ma sromu/waginy/pochwy/łechtaczki" - zauważa "Superniania".