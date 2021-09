"Dziewczynki też są ludźmi. Należy wspierać je w zrozumieniu siebie i świata"

Dorota Zawadzka, psycholog dziecięcy: Słowa grzecznościowe: dzień dobry, dziękuję, proszę, przepraszam, są w życiu ważne, ale przez lata były nadużywane. Wiązały się z naciskiem, z przemocą emocjonalną, szczególnie względem dziewczynek, które były wkładane w pudełka grzeczności, skromności, uśmiechania się i bycia niewidoczną. Ja rozumiem oczywiście, że uznana autorka napisała ten wiersz w trochę innym kontekście, w trochę innych czasach, z założeniem, że niezależnie od płci fajnie jest być miłym. Jednak w podręczniku na zdjęciu mamy dziewczynkę, a nie chłopca. Wiersz jest o dziewczynce, a nie o chłopcu… Gdyby to był wiersz o dzieciach, to można by uznać, że jest to wiersz, który uczy słów grzecznościowych i dobrych manier. Jednak jest to utwór o dziewczynce, o byciu podporządkowaną, potulną, niebuntującą się – tak teraz czytamy ten wiersz. I żeby było jasne, moja interpretacja nie jest kamieniem rzuconym w autorkę, bo ona w tamtych czasach, nie miała na pewno niczego złego na myśli. To my teraz czytamy treść wiersza inaczej, gdyż jesteśmy innym społeczeństwem jak dawniej. Kiedyś ten wiersz był traktowany jak wierszyk o dobrym wychowaniu. Teraz wiedząc co to "dobre wychowanie", może robić dziewczynko, czytamy go zupełnie inaczej. Dzisiaj wiemy, że dziewczynka, kobieta nie musi być jakaś dla kogoś, a raczej jest jakaś, jest, jaka jest i dzięki temu jest super.